ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вкус праздника. На избирательных участках в Вороново организована торговля

17.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Вкус праздника. На избирательных участках в Вороново организована торговля

Так сложилось, что для белорусов выборы не только событие государственного масштаба, но и настоящий праздник. Отдать свой голос люди приходят семьями. Учитывая эту особенность, на Вороновских участках для голосования №48 и №49 по традиции организована торговля.

Вкус праздника. На избирательных участках в Вороново организована торговля
Вкус праздника. На избирательных участках в Вороново организована торговля
Вкус праздника. На избирательных участках в Вороново организована торговля

Объекты уже работают в полную силу. Отличный ассортимент продовольственной продукции в холле сельскохозяйственного колледжа, где разместился один из избирательных участков, представил Вороновский филиал Гродненского облпотребобщества. На прилавках — свежие блюда национальной кухни, разнообразная кулинарная продукция, сладости, булочки… Цены на продукцию снижены на 10%. Разрешена торговля спиртными напитками. Каждому посетителю мини-кафе предлагают бесплатно угоститься чаем и посидеть в приятной компании за столиками.Вкус праздника. На избирательных участках в Вороново организована торговля
Вкус праздника. На избирательных участках в Вороново организована торговля
Вкус праздника. На избирательных участках в Вороново организована торговля
Вкус праздника. На избирательных участках в Вороново организована торговля Вкус праздника. На избирательных участках в Вороново организована торговля
Вкус праздника. На избирательных участках в Вороново организована торговля
Вкус праздника. На избирательных участках в Вороново организована торговля
Вкус праздника. На избирательных участках в Вороново организована торговля
Вкус праздника. На избирательных участках в Вороново организована торговля

 

 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Так сложилось, что для белорусов выборы не только событие государственного масштаба, но и настоящий праздник. Отдать свой голос люди приходят семьями. Учитывая эту...
 
Новости дня
Новости разные
 
За выборами в парламент Беларуси следят тысячи наблюдателей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика