Вкус праздника. На избирательных участках в Вороново организована торговля

Источник материала: Вороновская газета





Так сложилось, что для белорусов выборы не только событие государственного масштаба, но и настоящий праздник. Отдать свой голос люди приходят семьями. Учитывая эту особенность, на Вороновских участках для голосования №48 и №49 по традиции организована торговля.









Объекты уже работают в полную силу. Отличный ассортимент продовольственной продукции в холле сельскохозяйственного колледжа, где разместился один из избирательных участков, представил Вороновский филиал Гродненского облпотребобщества. На прилавках — свежие блюда национальной кухни, разнообразная кулинарная продукция, сладости, булочки… Цены на продукцию снижены на 10%. Разрешена торговля спиртными напитками. Каждому посетителю мини-кафе предлагают бесплатно угоститься чаем и посидеть в приятной компании за столиками.















