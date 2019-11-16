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Почти каждый четвертый — член профсоюза. Порядка ста представителей Федерации профсоюзов Беларуси работают на избирательных участках Вороновщины
17.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
— На всех участках для голосования работают члены отраслевых профсоюзов. Всего 92 человека, — рассказал председатель Вороновского районного объединения профсоюзов Анатолий Тарамына. — Пятьдесят шесть человек вошли в состав комиссий, более тридцати (порядка 30%) задействованы на выборах в качестве наблюдателей. Большинство уже с опытом работы в подобных политических кампаниях.
Самый многочисленный в избирательной кампании — профсоюз работников АПК. Есть представители сферы образования, культуры, госучреждений.
Ольга ВОРОБЬЕВА.
Фото Олега БЕЛЬСКОГО.
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Почти каждый четвертый — член профсоюза. Порядка ста представителей Федерации профсоюзов Беларуси работают на избирательных участках Вороновщины
— На всех участках для голосования работают члены отраслевых профсоюзов. Всего 92 человека, — рассказал председатель Вороновского районного объединения...
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