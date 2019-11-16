Почти каждый четвертый — член профсоюза. Порядка ста представителей Федерации профсоюзов Беларуси работают на избирательных участках Вороновщины

Источник материала: Вороновская газета

— На всех участках для голосования работают члены отраслевых профсоюзов. Всего 92 человека, — рассказал председатель Вороновского районного объединения профсоюзов Анатолий Тарамына. — Пятьдесят шесть человек вошли в состав комиссий, более тридцати (порядка 30%) задействованы на выборах в качестве наблюдателей. Большинство уже с опытом работы в подобных политических кампаниях.

Самый многочисленный в избирательной кампании — профсоюз работников АПК. Есть представители сферы образования, культуры, госучреждений.



— Это моя пятая избирательная кампания, — поделился мнением наблюдатель на Вороновском (первом) участке для голосования №48 Андрей Барсуков. Он представитель профсоюза работников государственных учреждений. — По итогам пяти дней досрочного голосования никаких замечаний по работе комиссии не было. Люди действуют организованно, доброжелательны и компетентны. Хочу отметить и хорошую явку избирателей на участке.

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.