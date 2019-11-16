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Почти каждый четвертый — член профсоюза. Порядка ста представителей Федерации профсоюзов Беларуси работают на избирательных участках Вороновщины

17.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

На всех участках для голосования работают члены отраслевых профсоюзов. Всего 92 человека, — рассказал председатель Вороновского районного объединения профсоюзов Анатолий Тарамына. —  Пятьдесят шесть человек вошли в состав комиссий, более тридцати (порядка 30%) задействованы на выборах в качестве наблюдателей. Большинство уже с опытом работы в подобных политических кампаниях.

Самый многочисленный в избирательной кампании — профсоюз работников АПК. Есть представители сферы образования, культуры, госучреждений.

Почти каждый четвертый — член профсоюза. Порядка ста представителей Федерации профсоюзов Беларуси работают на избирательных участках Вороновщины
Это моя пятая избирательная кампания, — поделился мнением наблюдатель на Вороновском (первом) участке для голосования №48 Андрей Барсуков. Он представитель профсоюза работников государственных учреждений. — По итогам  пяти дней досрочного голосования никаких замечаний по работе комиссии не было. Люди действуют организованно, доброжелательны и компетентны. Хочу отметить и хорошую явку избирателей на участке.

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 
 
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— На всех участках для голосования работают члены отраслевых профсоюзов. Всего 92 человека, — рассказал председатель Вороновского районного объединения...
 
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