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С 15 ноября в Беларуси нельзя ловить один из самых лакомых видов рыбы

17.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

С 15 ноября в Беларуси нельзя ловить один из самых лакомых видов рыбы

С 15 ноября по 20 декабря в рыболовных угодьях Беларуси запрещен лов европейской ряпушки в связи с ее нерестом, сообщила корреспонденту агентства «Минск-Новости» специалист по связям с общественностью Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь Ольга Громович.

— Ряпушка — самый мелкий представитель сиговых рыб Беларуси. Ее максимальная длина не более 25 см, внешне рыба похожа на сельдь, — уточнила специалист.

По вкусовым качествам европейская ряпушка относится к деликатесным видам и в свое время являлась предметом гордости белорусских рыбаков. К сожалению, из-за массовой промысловой добычи в середине прошлого века численность ряпушки заметно снизилась, и с 1981 по 1993 год, а также с 2004 по июнь 2014-го этот вид был занесен в Красную книгу Республики Беларусь и запрещен к вылову.

Благодаря запретным мерам популяцию ряпушки удалось восстановить. Сегодня ареал ее обитания — водоемы Витебской области и некоторые озера на севере Минщины.

— Сейчас ловить ряпушку разрешено, за исключением нерестового периода. За добычу каждой особи в это время нарушителям придется выплатить по 9 базовых величин, или же 229,5 рубля, — подчеркнула Ольга Громович.

minsknews.by
 
Теги: Минск
 
 
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С 15 ноября по 20 декабря в рыболовных угодьях Беларуси запрещен лов европейской ряпушки в связи с ее нерестом, сообщила корреспонденту...
 
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