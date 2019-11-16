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С 15 ноября в Беларуси нельзя ловить один из самых лакомых видов рыбы
17.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
С 15 ноября по 20 декабря в рыболовных угодьях Беларуси запрещен лов европейской ряпушки в связи с ее нерестом, сообщила корреспонденту агентства
— Ряпушка — самый мелкий представитель сиговых рыб Беларуси. Ее максимальная длина не более 25 см, внешне рыба похожа на сельдь, — уточнила специалист.
По вкусовым качествам европейская ряпушка относится к деликатесным видам и в свое время являлась предметом гордости белорусских рыбаков. К сожалению, из-за массовой промысловой добычи в середине прошлого века численность ряпушки заметно снизилась, и с 1981 по 1993 год, а также с 2004 по июнь 2014-го этот вид был занесен в Красную книгу Республики Беларусь и
Благодаря запретным мерам популяцию ряпушки удалось восстановить. Сегодня ареал ее обитания — водоемы Витебской области и некоторые озера на севере Минщины.
— Сейчас ловить ряпушку разрешено, за исключением нерестового периода. За добычу каждой особи в это время нарушителям придется выплатить по 9 базовых величин, или же 229,5 рубля, — подчеркнула Ольга Громович.
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С 15 ноября по 20 декабря в рыболовных угодьях Беларуси запрещен лов европейской ряпушки в связи с ее нерестом, сообщила корреспонденту...
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