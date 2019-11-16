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На Погородненском участке для голосования №60 проголосовали первые избиратели

17.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

На Погородненском участке для голосования №60 проголосовали первые избиратели

Председатель участковой комиссии Ирина Адамовна Гайдуль поздравила членов комиссии с открытием основного дня голосования. После этого приступили к опечатыванию урны.


На Погородненском участке для голосования №60 проголосовали первые избиратели

Первым выполнил свой гражданский долг юрисконсульт КСУП «экспериментальная база «Октябрь» Ян Янович Эйсмонт.


На Погородненском участке для голосования №60 проголосовали первые избиратели
На Погородненском участке для голосования №60 проголосовали первые избиратели

 

К слову, за пять дней досрочного голосования явка избирателей на Погородненском избирательном участке составила 40,9 процента.


На Погородненском участке для голосования №60 проголосовали первые избиратели

 
 
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Председатель участковой комиссии Ирина Адамовна Гайдуль поздравила членов комиссии с открытием основного дня голосования. После этого приступили к опечатыванию...
 
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