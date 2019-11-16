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На Погородненском участке для голосования №60 проголосовали первые избиратели
17.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Председатель участковой комиссии Ирина Адамовна Гайдуль поздравила членов комиссии с открытием основного дня голосования. После этого приступили к опечатыванию урны.
Первым выполнил свой гражданский долг юрисконсульт КСУП «экспериментальная база «Октябрь» Ян Янович Эйсмонт.
К слову, за пять дней досрочного голосования явка избирателей на Погородненском избирательном участке составила 40,9 процента.
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Председатель участковой комиссии Ирина Адамовна Гайдуль поздравила членов комиссии с открытием основного дня голосования. После этого приступили к опечатыванию...
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