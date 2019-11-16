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Участки для голосования на парламентских выборах открылись в Беларуси

17.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Участки для голосования на парламентских выборах открылись в Беларуси

Участки для голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва открылись сегодня в 8.00 и продолжат свою работу до 20.00, сообщает БЕЛТА.

На избирательных участках, которые образованы в воинских частях, санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, участковые комиссии могут объявить голосование законченным и ранее 20.00, если проголосовали все избиратели, включенные в список.

Всего для проведения выборов в Палату представителей сформирован 5831 участок для голосования, в том числе 46 зарубежных.

Бюллетень выдается при предъявлении паспорта гражданина Республики Беларусь или других документов. К ним отнесены служебное удостоверение государственного служащего, студенческий билет, водительское удостоверение, военный билет (для военнослужащих срочной службы), пенсионное удостоверение (при наличии в нем фотографии), справка органов внутренних дел (для граждан, утративших паспорт), а также удостоверение об инвалидности.

Избиратель один заполняет бюллетень в кабине или комнате для тайного голосования. Присутствие кого бы то ни было запрещается. Исключение сделано для тех, кто не может самостоятельно заполнить бюллетень. Он вправе пригласить в кабину или комнату для тайного голосования другое лицо по своему усмотрению, кроме членов избирательных комиссий, кандидатов, их доверенных лиц.

При голосовании на выборах избиратель ставит любой знак в пустом квадрате, расположенном справа от фамилии того кандидата, за которого голосует. Если избиратель голосует против всех кандидатов, он ставит любой знак в пустом квадрате, который находится справа от строки «Против всех кандидатов». Если в бюллетень внесена фамилия только одного кандидата, то избиратель ставит любой знак либо под словом «за», либо под словом «против». Если голосующий считает, что ошибся, заполняя бюллетень, он вправе обратиться к члену участковой комиссии с просьбой выдать ему новый бюллетень взамен испорченного.
Участки для голосования на парламентских выборах открылись в Беларуси

Выборы депутатов Палаты представителей проводятся по одномандатным избирательным округам. Для определения результатов используется мажоритарная избирательная система относительного большинства. Выборы признаются состоявшимися, если в голосовании приняли участие более половины избирателей округа, включенных в списки. Избранным считается кандидат, который получил наибольшее число голосов.

На нынешних выборах смогут проголосовать 6 880 605 граждан Беларуси.

#выборы 2019
 
БелТА
 
 
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Участки для голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва открылись сегодня в 8.00 и продолжат свою...
 
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