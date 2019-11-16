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Бюллетени, опечатанные урны и небольшие сувениры для впервые голосующих
17.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Так начался основной день голосования на Вороновском (втором) участке для голосования №49.
Наблюдатели внимательно следили за работой участковой комиссии. И констатировали: «Опечатали урны, как положено, по процедуре». Члены комиссии в восемь часов были готовы встретить первых голосующих.
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Так начался основной день голосования на Вороновском (втором) участке для голосования №49. Наблюдатели внимательно следили за работой участковой комиссии. И...
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