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Бюллетени, опечатанные урны и небольшие сувениры для впервые голосующих

17.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Бюллетени, опечатанные урны и небольшие сувениры для впервые голосующих

Так начался основной день голосования на Вороновском (втором) участке для голосования №49.

Наблюдатели внимательно следили за работой участковой комиссии. И констатировали: «Опечатали урны, как положено, по процедуре». Члены комиссии в восемь часов были готовы встретить первых голосующих.


Бюллетени, опечатанные урны и небольшие сувениры для впервые голосующих
Бюллетени, опечатанные урны и небольшие сувениры для впервые голосующих
Бюллетени, опечатанные урны и небольшие сувениры для впервые голосующих
Бюллетени, опечатанные урны и небольшие сувениры для впервые голосующих
Бюллетени, опечатанные урны и небольшие сувениры для впервые голосующих
Бюллетени, опечатанные урны и небольшие сувениры для впервые голосующих

 
 
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Так начался основной день голосования на Вороновском (втором) участке для голосования №49. Наблюдатели внимательно следили за работой участковой комиссии. И...
 
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