Бюллетени, опечатанные урны и небольшие сувениры для впервые голосующих

Источник материала: Вороновская газета





Так начался основной день голосования на Вороновском (втором) участке для голосования №49.

Наблюдатели внимательно следили за работой участковой комиссии. И констатировали: «Опечатали урны, как положено, по процедуре». Члены комиссии в восемь часов были готовы встретить первых голосующих.

























