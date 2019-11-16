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Вместе со всей страной. Основной день выборов на Вороновщине в репортажах журналистов районной газеты

17.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Вместе со всей страной. Основной день выборов на Вороновщине в репортажах журналистов районной газеты

Ровно в 8.00 открылся Вороновский избирательный участок № 48, расположенный в центре культуры и народного творчества. По традиции первым его посетил председатель Вороновского райисполкома Николай Розум. Он поинтересовался у комиссии ходом процесса, активностью вороновчан, пожелал успешной работы.


Вместе со всей страной. Основной день выборов на Вороновщине в репортажах журналистов районной газеты


Вместе со всей страной. Основной день выборов на Вороновщине в репортажах журналистов районной газеты

— Жду от будущих депутатов округа плодотворной работы над законодательством, которое приведет к улучшению жизни наших людей, — опустив в опечатанную урну бюллетень, рассказал корреспонденту Николай Аркадьевич. — Внимательно изучил их программы, со всеми познакомился лично. И сделал свой выбор.  


Вместе со всей страной. Основной день выборов на Вороновщине в репортажах журналистов районной газеты
Вместе со всей страной. Основной день выборов на Вороновщине в репортажах журналистов районной газеты


Вместе со всей страной. Основной день выборов на Вороновщине в репортажах журналистов районной газеты

Вслед за руководителем района проголосовать пришла пенсионерка из Вороново Е.Н. Майсюк. Ранний визит на избирательный участок она запланировала заранее, так как спешила на утреннюю службу в церкви. Для нее стал приятным сюрпризом  подарок, который она получила как одна из первых посетительниц.


Вместе со всей страной. Основной день выборов на Вороновщине в репортажах журналистов районной газеты
Вместе со всей страной. Основной день выборов на Вороновщине в репортажах журналистов районной газеты
Вместе со всей страной. Основной день выборов на Вороновщине в репортажах журналистов районной газеты

Памятные сувениры подготовлены для  всех впервые голосующих, их в списках девять человек.  Возможность их вручить представится ближе к полудню, так как молодежи не свойственно начинать выходной день рано.

— В течение пяти дней досрочного голосования заранее проголосовало 45% людей, — объяснила председатель участковой избирательной комиссии Татьяна Сушинская. — Так что сегодня при активной явке ждем еще не менее полутора тысяч вороновчан. 


Вместе со всей страной. Основной день выборов на Вороновщине в репортажах журналистов районной газеты

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 
 
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Ровно в 8.00 открылся Вороновский избирательный участок № 48, расположенный в центре культуры и народного творчества. По традиции первым его посетил председатель...
 
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