Вместе со всей страной. Основной день выборов на Вороновщине в репортажах журналистов районной газеты

Источник материала: Вороновская газета





Ровно в 8.00 открылся Вороновский избирательный участок № 48, расположенный в центре культуры и народного творчества. По традиции первым его посетил председатель Вороновского райисполкома Николай Розум. Он поинтересовался у комиссии ходом процесса, активностью вороновчан, пожелал успешной работы.













— Жду от будущих депутатов округа плодотворной работы над законодательством, которое приведет к улучшению жизни наших людей, — опустив в опечатанную урну бюллетень, рассказал корреспонденту Николай Аркадьевич. — Внимательно изучил их программы, со всеми познакомился лично. И сделал свой выбор.

















Вслед за руководителем района проголосовать пришла пенсионерка из Вороново Е.Н. Майсюк. Ранний визит на избирательный участок она запланировала заранее, так как спешила на утреннюю службу в церкви. Для нее стал приятным сюрпризом подарок, который она получила как одна из первых посетительниц.















Памятные сувениры подготовлены для всех впервые голосующих, их в списках девять человек. Возможность их вручить представится ближе к полудню, так как молодежи не свойственно начинать выходной день рано.

— В течение пяти дней досрочного голосования заранее проголосовало 45% людей, — объяснила председатель участковой избирательной комиссии Татьяна Сушинская. — Так что сегодня при активной явке ждем еще не менее полутора тысяч вороновчан.







Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.