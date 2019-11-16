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В Могилёвской области открылись 739 участков для голосования

17.11.2019 — Разное | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

В Могилёвской области для избирателей сегодня открылись все 739 участков для голосования, в том числе 36 закрытых, которые образованы в больницах, санаториях и санаторно-курортных учреждениях, сообщили mogilev-region.gov.by в областной избирательной комиссии по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва.

По 13 избирательным округам региона в депутаты баллотируются 63 кандидатов. Из них 41% — беспартийные, 59% — представители различных политических партий. Во всех округах выборы будут альтернативными. Самая высокая конкуренция в Могилевском — Центральном избирательном округе №85, где кандидатские удостоверения получили 8 человек, наименьшая — в Бобруйском сельском №80 (2 человека на мандат).    

Комиссиями региона аккредитовано более 1 тыс. наблюдателей.

По традиции на участках для голосования сегодня будет организована торговля. По сниженным ценам избиратели могут приобрести мясные, хлебобулочные, кулинарные и кондитерские изделия, свежие фрукты и овощи, горячие и прохладительные напитки. Праздничное настроение будут создавать творческие коллективы Приднепровского края. Кроме того, запланированы различные акции, мероприятия, выставки-продажи, дегустации и др.

 
 
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В Могилёвской области для избирателей сегодня открылись все 739 участков для голосования, в том числе 36 закрытых, которые образованы в больницах, санаториях и...
 
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