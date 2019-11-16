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Лекцию о семье прочитает в Горках доцент могилевского университета

17.11.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

20 ноября в академической библиотеке состоится встреча с Сергеем Сомовым — кандидатом филологических наук, доцентом кафедры литературы и межкультурных коммуникации МГУ им. А. Кулешова. Он проведет экскурсию по выставке «Венценосная семья. Путь Любви» и прочтет лекцию «Что такое традиционная семья?».

 

Лекцию о семье прочитает в Горках доцент могилевского университета

На открытии выставки о семье Романовых. Фото Михаила Левцова

 

Начало экскурсии в библиотеке — в 12:00

Лекция в конференц-зале — 14:00

 

Вход свободный

 

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Теги: Могилев
 
 
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  20 ноября в академической библиотеке состоится встреча с Сергеем Сомовым — кандидатом филологических наук, доцентом кафедры литературы и межкультурных...
 
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