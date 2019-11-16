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Лекцию о семье прочитает в Горках доцент могилевского университета
17.11.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
20 ноября в академической библиотеке состоится встреча с Сергеем Сомовым — кандидатом филологических наук, доцентом кафедры литературы и межкультурных коммуникации МГУ им. А. Кулешова. Он проведет экскурсию по
Начало экскурсии в библиотеке — в 12:00
Лекция в конференц-зале — 14:00
Вход свободный
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20 ноября в академической библиотеке состоится встреча с Сергеем Сомовым — кандидатом филологических наук, доцентом кафедры литературы и межкультурных...
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