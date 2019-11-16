Авария в Горецком районе – тягач перевозил бульдозер и зацепил ковшом грузовик дорожников

Источник материала: Горецкий вестник

15 ноября на автодороге Горки–Каменка–Ленино тягач «МАЗ» зацепил ковшом бульдозера, который перевозил на платформе своего полуприцепа, грузовик «ГАЗ».







За рулем тягача находился 60-летний житель Дрибина. Он перевозил бульдозер на платформе полуприцепа. Водитель тягача двигался по встречной полосе, не выбрал безопасный боковой интервал и зацепил ковшом бульдозера автомашину «ГАЗ-33023», которая принадлежит местному ДРСУ.

Место выполнения работ было обозначено дорожными знаками — дорога находится на текущем ремонте. Пострадал водитель ГАЗа — с травмой головы он был госпитализирован. ГАИ проводит проверку.