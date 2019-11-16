Выборы-2019 на Гродненщине. Наблюдатели Миссии СНГ: "Соблюдены все процедуры"

Источник материала: Ивьевский край

17 ноября работа на избирательных участках началась еще до старта голосования.





голосования и следили за этим процессом в том числе международные наблюдатели. В 7.45 здесь опечатали урны дляи следили за этим процессом в том числе международные наблюдатели.



– Соблюдены все процедуры и замечаний в организации работы избирательного участка с нашей стороны не выявлено, – отметила международный наблюдатель из Казахстана, представитель Миссии СНГ Гульнар Аманжолова. – отметила международный

Как отметил председатель участковой комиссии №25 Виталий Крупович только к избирательному участку №25 в молодом микрорайоне относятся более 2,7 тысячи избирателей.





– Довольно активно избиратели участвовали в досрочном голосовании. Более 35% избирателей здесь проголосовали еще до основного дня выборов, – рассказал председатель участковой комиссии №25 Виталий Крупович. – В состав нашей участковой избирательной комиссии входят 13 человек.







"ГП".