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Выборы-2019 на Гродненщине. Наблюдатели Миссии СНГ: "Соблюдены все процедуры"

17.11.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

17 ноября работа на избирательных участках началась еще до старта голосования.

Выборы-2019 на Гродненщине. Наблюдатели Миссии СНГ: &quot;Соблюдены все процедуры&quot;
 
В 7.45 здесь опечатали урны для голосования и следили за этим процессом в том числе международные наблюдатели.
 
Выборы-2019 на Гродненщине. Наблюдатели Миссии СНГ: &quot;Соблюдены все процедуры&quot;
– Соблюдены все процедуры и замечаний в организации работы избирательного участка с нашей стороны не выявлено, – отметила международный наблюдатель из Казахстана, представитель Миссии СНГ Гульнар Аманжолова.
 
Как отметил председатель участковой комиссии №25 Виталий Крупович только к избирательному участку №25 в молодом микрорайоне относятся более 2,7 тысячи избирателей.
 
Выборы-2019 на Гродненщине. Наблюдатели Миссии СНГ: &quot;Соблюдены все процедуры&quot;

– Довольно активно избиратели участвовали в досрочном голосовании. Более 35% избирателей здесь проголосовали еще до основного дня выборов, – рассказал председатель участковой комиссии №25 Виталий Крупович. – В состав нашей участковой избирательной комиссии входят 13 человек.

Выборы-2019 на Гродненщине. Наблюдатели Миссии СНГ: &quot;Соблюдены все процедуры&quot;
Выборы-2019 на Гродненщине. Наблюдатели Миссии СНГ: &quot;Соблюдены все процедуры&quot;
"ГП".
 
 
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17 ноября работа на избирательных участках началась еще до старта голосования.   В 7.45 здесь опечатали урны для голосования и следили за этим процессом...
 
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