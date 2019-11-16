ВЫБОРЫ-2019. Глава района в числе первых пришел на избирательный участок

Источник материала: Ивьевский край

Сегодня, 17 ноября, День выборов в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь.

















В Ивьевском районе ровно в 8.00 начали работу 25 избирательных участков. На Центральном избирательном участке № 1 г. Ивье за первые полчаса пришли проголосовать 10 избирателей. Среди них председатель Ивьевского районного исполнительного комитета Александр Иванович Булак, который в интервью корреспондентам «Іўеўскага краю» поделился своим мнением о важности участия в избирательной кампании и рассказал о том, какими качествами должны обладать народные избранники.









– День выборов в парламент очень важен для нашего государства и нашего народа. Мы сегодня отдаем свои голоса и избираем представителя от нашего района в Палату представителей Национального собрания Беларуси. Хотелось бы, чтобы каждый житель нашей Ивьевщины принял участие в выборах и отдал свой голос за того, чья предвыборная программа оказалась ему близка.

Я, как руководитель района, как житель, выражаю надежду на то, что в нижнюю палату парламента будут выбраны самые достойные, самые компетентные люди, знающие все проблемы и чаяния нашего народ. Хочется надеяться, что их законотворческая деятельность будет направлена на рост благосостояния народа, на улучшения пенсионного обеспечения (у нас в районе большинство людей пенсионного возраста).

Конечно, хочется, чтобы обращалось внимание со стороны законотворчества на молодое поколение: и в сфере образования, и получения первого рабочего места для молодых специалистов и мн. др.

Такой регион, как наша Ивьевщина, должен быть привлекателен для жизни людей и развития промышленности, сельского хозяйства и предпринимательства. Для этого, в том числе и на уровне законодательном, должны приниматься соответствующие законы в вопросах налогообложения, может быть, создание льгот для развития малого и среднего бизнеса. Они сегодня имеются, но требуют совершенствования.

Поэтому я отдал свой голос за кандидата в депутаты, которого считаю достойным и способным плодотворно работать в парламенте на благо ивьевчан.









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Как рассказала председатель Центральной участковой избирательной комиссии Светлана Александровна Ракеть, всего в списках голосующих 1398 человек, за время досрочного голосования опустили бюллетени в урну 589 избирателей.