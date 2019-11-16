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Диетолог назвала лёгкий способ определить вредность сладостей
Источник материала: СТВ
Новости России. Врач-диетолог Людмила Зотова рассказала, какие сладости самые вредные и как определить вредность любой вкусняшки.
Как
Самыми вредными сладостями являются дрожжевые десерты из теста, шоколадные батончики, торты с большим количеством крема. А ещё очень вредны кондитерские изделия, жаренные во фритюре.
Зотова отметила, что для определения степени опасности сладости можно использовать простую формулу – чем сложнее состав кондитерского изделия, тем оно вреднее.
Несколько месяцев назад учёные назвали продукты, которые позволяют замедлить старение.
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Новости России. Врач-диетолог Людмила Зотова рассказала, какие сладости самые вредные и как определить вредность любой вкусняшки. Как сообщает РИА Новости,...
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