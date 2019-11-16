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Диетолог назвала лёгкий способ определить вредность сладостей

17.11.2019 11:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Врач-диетолог Людмила Зотова рассказала, какие сладости самые вредные и как определить вредность любой вкусняшки. 

Как сообщает РИА Новости, наименее опасными для здоровья человека являются мармелад, пастила, зефир без химических желеобразователей и горький шоколад. 

Самыми вредными сладостями являются дрожжевые десерты из теста, шоколадные батончики, торты с большим количеством крема. А ещё очень вредны кондитерские изделия, жаренные во фритюре. 

Зотова отметила, что для определения степени опасности сладости можно использовать простую формулу – чем сложнее состав кондитерского изделия, тем оно вреднее. 

Несколько месяцев назад учёные назвали продукты, которые позволяют замедлить старение. 

Познакомиться со списком можно здесь

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Теги: знакомства
 
 
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Новости России. Врач-диетолог Людмила Зотова рассказала, какие сладости самые вредные и как определить вредность любой вкусняшки.  Как сообщает РИА Новости,...
 
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