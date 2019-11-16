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Лидия Ермошина: «На 9 часов утра проголосовало 37,14 % избирателей»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Все новости о ходе голосования аккумулируются в информационном центре ЦИК «Выборы-2019». В Малом зале Дворца Республики также развернулась ещё одна студия телеканала СТВ.
Завершилась первая пресс-конференция представителей Центризбиркома. Лидия Ермошина объявила актуальные к этому моменту данные.
Лидия Ермошина, председатель Центризбиркома Беларуси:
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Новости Беларуси. Все новости о ходе голосования аккумулируются в информационном центре ЦИК «Выборы-2019». В Малом зале Дворца Республики также развернулась ещё...
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