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Красивое хобби. Пользователь соцсетей превращает чёрно-белые фотографии в цветные

17.11.2019 10:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Помните, пару десятков лет назад цветные снимки были редкостью? Это сейчас можно запросто достать мобильник и сфотографироваться в любом месте, в любое время. А когда-то обладатель фотоаппарата был желанным гостем на любой вечеринке. 

Все эти чёрно-белые снимки обладают своеобразной притягательностью, поэтому интересно полистать альбом с фотографиями родителей, бабушек и дедушек. А ещё можно представлять, как бы изображения выглядели, если бы были цветными. 

Для некоторых людей наделение чёрно-белых снимков цветами превращается в хобби. Пользователь Reddit под ником Lanxt показал несколько примеров своих работ. 

Красивое хобби. Пользователь соцсетей превращает чёрно-белые фотографии в цветные
Фото: reddit.com/user/lanxt 

Красивое хобби. Пользователь соцсетей превращает чёрно-белые фотографии в цветные
Фото: reddit.com/user/lanxt 

Красивое хобби. Пользователь соцсетей превращает чёрно-белые фотографии в цветные
Фото: instagram.com/colorinhistory 

Красивое хобби. Пользователь соцсетей превращает чёрно-белые фотографии в цветные
Фото: instagram.com/colorinhistory 

Красивое хобби. Пользователь соцсетей превращает чёрно-белые фотографии в цветные
Фото: reddit.com/user/lanxt 

Красивое хобби. Пользователь соцсетей превращает чёрно-белые фотографии в цветные
Фото: reddit.com/user/lanxt 

Красивое хобби. Пользователь соцсетей превращает чёрно-белые фотографии в цветные
Фото: reddit.com/user/lanxt 

Красивое хобби. Пользователь соцсетей превращает чёрно-белые фотографии в цветные
Фото: reddit.com/user/lanxt 

Красивое хобби. Пользователь соцсетей превращает чёрно-белые фотографии в цветные
Фото: instagram.com/colorinhistory 

Красивое хобби. Пользователь соцсетей превращает чёрно-белые фотографии в цветные
Фото: instagram.com/colorinhistory 

Красивое хобби. Пользователь соцсетей превращает чёрно-белые фотографии в цветные
Фото: instagram.com/colorinhistory 

Красивое хобби. Пользователь соцсетей превращает чёрно-белые фотографии в цветные
Фото: instagram.com/colorinhistory 

Lanxt пояснил, что нельзя точно узнать, какие цвета были на чёрно-белой фотографии, но можно предположить по оттенкам серого цвета. Он также добавил, что это напоминает очень усложнённый вариант детской раскраски. 

Ранее пользователи соцсетей поделились давними фотографиями своих бабушек в молодости.

Взглянуть на них можно здесь

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