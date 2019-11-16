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Высокое искусство и повседневность. Чем заняты эти скульптуры?
Источник материала: СТВ
Искусство принято считать чем-то возвышенным и особенным, что отнюдь не всегда понятно простому человеку. Более того, согласно пирамиде Маслоу, эстетические потребности, включая созерцание произведений искусства, это вторая сверху ступенька.
Но что если представить нечто возвышенное в чём-то повседневном? Например, что одна статуя пытается себя проявить, не исключено, что на «слабо», а другая в то же время смотрит и говорит: «Ну что это? Это всё, на что ты способен?»
Один из пользователей Reddit
Кстати, в прошлом году в Березино появилась необычная скульптура.
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Искусство принято считать чем-то возвышенным и особенным, что отнюдь не всегда понятно простому человеку. Более того, согласно пирамиде Маслоу, эстетические...
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