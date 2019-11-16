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Высокое искусство и повседневность. Чем заняты эти скульптуры?

17.11.2019 10:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Искусство принято считать чем-то возвышенным и особенным, что отнюдь не всегда понятно простому человеку. Более того, согласно пирамиде Маслоу, эстетические потребности, включая созерцание произведений искусства, это вторая сверху ступенька. 

Но что если представить нечто возвышенное в чём-то повседневном? Например, что одна статуя пытается себя проявить, не исключено, что на «слабо», а другая в то же время смотрит и говорит: «Ну что это? Это всё, на что ты способен?» 

Один из пользователей Reddit предоставил нам возможность увидеть нечто подобное. Публика была ему за это благодарна. 

Высокое искусство и повседневность. Чем заняты эти скульптуры?
Фото: reddit.com/user/Supraman18 

Кстати, в прошлом году в Березино появилась необычная скульптура. 

Лис в цилиндре и с моноклем сидит на скамейке – здесь подробнее

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