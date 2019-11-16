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Николай Веремеев: «Надо взбодриться депутатам нашим»

17.11.2019 10:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Мы рады приветствовать первого гостя в выездной студии СТВ – это политолог Николай Веремеев.

Сергей Прохоров, СТВ:
17 ноября белорусы выберут новый парламент. Каким он будет – узнаем со временем. Но на ваш экспертный взгляд, каким он должен быть?

Николай Веремеев: «Надо взбодриться депутатам нашим»

Николай Веремеев, заведующий кафедрой политологии БГЭУ:
Прогнозы делать – вещь неблагодарная, тем более в самый пик. Что касается ожиданий от парламента – я бы отметил, что хотелось бы, чтобы не было разрыва какого-то, чтобы парламентарии седьмого созыва продолжили те инициативы, проекты, которые начал реализовывать и реализует сейчас еще действующий парламент шестого созыва Палаты представителей. Хотелось бы отметить, что есть определенный запрос на ответственность перед избирателями – парламентарии обязаны выполнять свои программы, то, что наметили, то, что они предлагают избирателям, то, за что люди голосуют. И еще один важный момент – это то, что от парламентариев ожидают какой-то активности, инициативности.

Николай Веремеев: «Надо взбодриться депутатам нашим»

Мы видим, что Президент говорит, что необходимо более активную роль уделять парламентариям, давать им возможность проявлять себя, поскольку они выразители общественного мнения, интересов тех людей, которые стоят за ними – за каждым депутатом стоит 60 тысяч человек его избирательного округа. Они должны выражать общественное мнение, оно должно быть услышано и ретранслировано в средствах массовой информации. Какой-то живости, легкой информационной агрессивности от депутатов не хватает, надо взбодриться депутатам нашим.

В Беларуси стартовал основной день голосования на выборах депутатов Палаты представителей. Открылись 5 785 участков

Подробности – в видеоматериале

Люди в материале: Николай Веремеев, Сергей Прохоров
 
 
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Новости Беларуси. Мы рады приветствовать первого гостя в выездной студии СТВ – это политолог Николай Веремеев. Сергей Прохоров, СТВ: 17 ноября белорусы выберут...
 
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