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Николай Веремеев: «Надо взбодриться депутатам нашим»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Мы рады приветствовать первого гостя в выездной студии СТВ – это политолог Николай Веремеев.
Сергей Прохоров, СТВ:
Николай Веремеев, заведующий кафедрой политологии БГЭУ:
Мы видим, что Президент говорит, что необходимо более активную роль уделять парламентариям, давать им возможность проявлять себя, поскольку они выразители общественного мнения, интересов тех людей, которые стоят за ними – за каждым депутатом стоит 60 тысяч человек его избирательного округа. Они должны выражать общественное мнение, оно должно быть услышано и ретранслировано в средствах массовой информации. Какой-то живости, легкой информационной агрессивности от депутатов не хватает, надо взбодриться депутатам нашим.
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Новости Беларуси. Мы рады приветствовать первого гостя в выездной студии СТВ – это политолог Николай Веремеев. Сергей Прохоров, СТВ: 17 ноября белорусы выберут...
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