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«Должен быть человеком из народа». Как голосуют солдаты-срочники в военной части Витебска
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Избирательные участки образованы и там, где люди оказались по воле судьбы. В больницах, санаториях, профилакториях и домах отдыха их – 238. Еще 17 – в воинских частях.
Здесь окончание выборов будет зафиксировано сразу же, как только проголосуют все, кто внесен в списки избирателей. Дожидаться 8 вечера, чтобы исполнить свой гражданский долг, не планируют служащие 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.
Анастасия Бут, корреспондент:
Без малого – тысяча избирателей. Для многих из них нынешние выборы стали первыми в жизни.
Александр Рускевич, военнослужащий 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады:
Совсем скоро на этом участке завершится голосование – уже сделали свой выбор 98 % избирателей в десантной форме.
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Новости Беларуси. Избирательные участки образованы и там, где люди оказались по воле судьбы. В больницах, санаториях, профилакториях и домах отдыха их – 238. Еще 17...
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