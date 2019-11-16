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«Должен быть человеком из народа». Как голосуют солдаты-срочники в военной части Витебска

17.11.2019 09:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Избирательные участки образованы и там, где люди оказались по воле судьбы. В больницах, санаториях, профилакториях и домах отдыха их – 238. Еще 17 – в воинских частях.

«Должен быть человеком из народа». Как голосуют солдаты-срочники в военной части Витебска

Здесь окончание выборов будет зафиксировано сразу же, как только проголосуют все, кто внесен в списки избирателей. Дожидаться 8 вечера, чтобы исполнить свой гражданский долг, не планируют служащие 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.

Там сейчас работает съемочная группа СТВ. На связь со студией из Витебска выходит корреспондент Анастасия Бут.

«Должен быть человеком из народа». Как голосуют солдаты-срочники в военной части Витебска

Анастасия Бут, корреспондент:
Примечательно, что сегодня, как, впрочем, и всю неделю, здесь голосуют исключительно солдаты-срочники. Только мужчины в возрасте от 18 до 26 лет.

Без малого – тысяча избирателей. Для многих из них нынешние выборы стали первыми в жизни.

«Должен быть человеком из народа». Как голосуют солдаты-срочники в военной части Витебска

Александр Рускевич, военнослужащий 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады:
Идеальный народный избранник должен быть человеком из народа, мастером своего дела. Тот же самый военный, врач, строитель – не важно, главное, чтобы он прислушивался к своим избирателям. Я считаю, что в нашей стране каждый человек, который уважает, прежде всего, себя, свою семью, свою страну, должен обязательно проголосовать.

«Должен быть человеком из народа». Как голосуют солдаты-срочники в военной части Витебска

Совсем скоро на этом участке завершится голосование – уже сделали свой выбор 98 % избирателей в десантной форме.

Подробности – в видеоматериале

Люди в материале: Александр Рускевич, Анастасия Бут
 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Избирательные участки образованы и там, где люди оказались по воле судьбы. В больницах, санаториях, профилакториях и домах отдыха их – 238. Еще 17...
 
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