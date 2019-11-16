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В «Консерве» припарковались два ретро-автомобиля
17.11.2019 11:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Все уже привыкли, что в арт-пространстве «Консерва» регулярно проводятся различные выставки.
А на этой неделе молодые архитекторы должны были предложить пути развития этого проекта.
На территории бывшего консервного завода шпионским путём удалось сфотографировать два ретро автомобиля.
Чтобы это значило?
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