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В «Консерве» припарковались два ретро-автомобиля

17.11.2019 11:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Все уже привыкли, что в арт-пространстве «Консерва» регулярно проводятся различные выставки.

В «Консерве» припарковались два ретро-автомобиля

А на этой неделе молодые архитекторы должны были предложить пути развития этого проекта.

В «Консерве» припарковались два ретро-автомобиля

На территории бывшего консервного завода шпионским путём удалось сфотографировать два ретро автомобиля.

В «Консерве» припарковались два ретро-автомобиля

Чтобы это значило?

В «Консерве» припарковались два ретро-автомобиля

 
 
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  Все уже привыкли, что в арт-пространстве «Консерва» регулярно проводятся различные выставки. А на этой неделе молодые архитекторы должны были предложить пути...
 
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