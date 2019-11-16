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Раскрыта незаконная схема ввоза на территорию ЕАЭС бывших в употреблении шин

17.11.2019 11:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Организованную индивидуальным предпринимателем из Пинска незаконную схему перемещения через таможенную границу крупной партии бывших в употреблении шин, которые ограничены ко ввозу на территорию Евразийского экономического союза субъектами хозяйствования, раскрыли брестские таможенники.

Раскрыта незаконная схема ввоза на территорию ЕАЭС бывших в употреблении шин

Раскрыта незаконная схема ввоза на территорию ЕАЭС бывших в употреблении шин

Мужчина 1968 года рождения с июня по ноябрь 2019 года организовал незаконный ввоз бывших в употреблении шин для грузовых автомобилей из Польши и Германии.

Так как б/у шины относятся к категории опасных отходов и ограничены ко ввозу на территорию ЕАЭС, перемещение намеренно осуществлялось через белорусско-польскую границу под видом колес в сборе для грузовых автомобилей. А уже на территории Беларуси, России и Казахстана шины снимались и, соответственно, продавались.

Раскрыта незаконная схема ввоза на территорию ЕАЭС бывших в употреблении шин

Раскрыта незаконная схема ввоза на территорию ЕАЭС бывших в употреблении шин

По предварительной оценке общая стоимость шин составила более 80 тыс. белорусских рублей.

При проведении комплекса следственных и оперативно-розыскных действий, брестские таможенники изъяли помимо более 2 тыс. бывших в употреблении шин для грузовых автомобилей, свыше 65 тысяч евро и золотые слитки.

Раскрыта незаконная схема ввоза на территорию ЕАЭС бывших в употреблении шин

Раскрыта незаконная схема ввоза на территорию ЕАЭС бывших в употреблении шин

Брестская таможня возбудила уголовное дело в соответствии с ч. 1 ст. 228 УК Республики Беларусь - «Контрабанда». Еще одним подозреваемым по уголовному делу признан житель Брестской области 1985 года рождения.

 
 
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