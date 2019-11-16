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Губернатор рассказал о вариантах строительства нового стадиона в Бресте

17.11.2019 11:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Журналисты также поинтересовались судьбой проекта нового стадиона с инфраструктурой для семейного отдыха в областном центре. Анатолий Лис заметил, что объект не планируется строить за счет бюджетных средств. Рассматриваются разные варианты, прежде всего это государственно-частное партнерство.

Губернатор рассказал о вариантах строительства нового стадиона в Бресте

То, что новый стадион в Бресте необходим, по его словам, сомнений не вызывает. В последнее время футбольный клуб "Динамо-Брест" показывает хорошие результаты. На стадионе, который вмещает 10 тыс. человек, уже не первый раз наблюдается аншлаг, а на матч 24 ноября билеты были разобраны за 4 часа, и желающих было значительно больше.

"При такой игре, которую показывают наши футболисты, они потенциально могут стать чемпионами. Тогда это выход в Лигу чемпионов, и, естественно, должен быть соответствующий стадион - международного уровня. Мы уверены, строительство начнется. Подобрано несколько площадок - это уже на выбор инвестора. Там будет не только стадион, но и гостиничный, и торгово-развлекательный комплексы, и другие - огромный объект, который, конечно, будет очень нужен и востребован для города и области. О сроках говорить пока рано, но проработки и эскизные проекты уже есть, я их видел", - сказал губернатор.

Губернатор рассказал о вариантах строительства нового стадиона в Бресте

 
Теги: Брест
 
 
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  Журналисты также поинтересовались судьбой проекта нового стадиона с инфраструктурой для семейного отдыха в областном центре. Анатолий Лис заметил, что объект...
 
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