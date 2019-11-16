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Более Br80 млн направят в Брестской области на строительство социальных объектов в 2020 году

17.11.2019 11:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Более Br80 млн направят в Брестской области на строительство социальных объектов в 2020 году. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель облисполкома Анатолий Лис, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

Более Br80 млн направят в Брестской области на строительство социальных объектов в 2020 году

"На следующий год у нас практически сверстана программа - более Br80 млн направим на эти цели. Будем строить детские сады - в новом микрорайоне Бреста, городе-спутнике Жабинке, в Брестском и Столинском районах. В следующем году начнем строительство большой школы в Барановичах. Там также надо закончить строительство станции скорой медицинской помощи, а в Пинске - онкологический корпус. В Иваново начнем строить спортивный комплекс. Кроме того, необходимо будет построить 40 станций обезжелезивания, потому что есть много нареканий жителей по качеству питьевой воды. Ряд объектов запланирован. То есть, эта программа большая и довольно насыщенная", - подчеркнул губернатор.

Более Br80 млн направят в Брестской области на строительство социальных объектов в 2020 году

 
Теги: Брест
 
 
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  Более Br80 млн направят в Брестской области на строительство социальных объектов в 2020 году. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель облисполкома...
 
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