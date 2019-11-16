Источник материала: Маяк Преднепровья

В центре культуры, народного творчества и ремесел расположен Гвардейский участок для голосования № 7. Еще за 15 минут до его открытия у входа здания начали собираться избиратели. Все они проживают в границах улиц Гвардейская, Авиационная и Гришина микрорайона Быхов -1.





Первыми стали приходить люди среднего возраста и пенсионеры. Последние во всех политических кампаниях зарекомендовали себя как самые активные и дисциплинированные избиратели. И уже с 8.00 до 8.45 на этом участке для голосования сделали свой выбор порядка 40 человек.

Председатель участковой избирательной комиссии Александр Гончаров говорит, что люди понимают свою роль в нынешних парламентских выборах и значении каждого голоса, от которого зависит будущее развитие малой родины.

На Гвардейском участке зарегистрировано 1676 человек. Досрочно уже сделали свой выбор 29,6% избирателей. А на дому изъявили желание проголосовать 11 быховчан.

За проведением выборов следят пять наблюдателей от районных общественных объединений «Белорусский фонд мира», «Белая Русь» и «Белорусский союз женщин», а также от районной организации Белорусского общественного объединения ветеранов и районной организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма.

Сергей ЛЕВЧЕНКО.