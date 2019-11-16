Быховчане голосуют за будущее

Источник материала: Маяк Преднепровья

Уже с 8 часов утра на Колосовский участок для голосования №9 приходили первые избиратели. В их числе выразить свою гражданскую позицию пришел пенсионер Николай Григорьевич Сидоренко. Получив бюллетень для голосования, наш земляк отдал свой голос за наиболее достойного кандидата в депутаты. Николай Григорьевич уверенно говорит, что голосовал за будущее и исполнил свой гражданский долг.





Колосовский участок для голосования №9 насчитывает 1282 избирателя. Как отметила председатель участковой избирательной комиссии Наталья Горбачева, среди избирателей много молодых людей, ведь на прилегающей территории расположены новостройки. Выборы проходят активно и оживленно — с самого утра один за одним идут избиратели, голосуют за свой завтрашний день, за стабильность, за свою малую родину.









30% избирателей проголосовало на Колосовском участке досрочно.

Выборы — это всегда праздник, с концертом, торговлей и хорошим настроением. Здесь, в районном центре детского творчества, где расположен участок для голосования, с самого утра расположился буфет, с различными сладостями, фруктами, напитками, выпечкой. В 12.00 в зрительном зале начнется интересная концертная программа, которую подготовили учащиеся и педагоги.





Наталья ЛЕВАЧКОВА.