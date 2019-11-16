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Международный день недоношенных детей отмечается 17 ноября

17.11.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Международный день недоношенных детей отмечается 17 ноября
Фото из интернета

Ежегодно на планете около 15 миллионов детей рождаются недоношенными, в среднем это каждый 10-й новорожденный ребенок. «Спешащие родиться» – именно так достаточно часто называют таких детей.

Для любого здравомыслящего цивилизованного человека очевиден и бесспорен факт, что всякая родившая женщина нуждается в поддержке, заботе, внимании, защите со стороны членов семьи, ближайшего окружения, государства в целом. И родители должны знать, что они не одиноки в решении своей проблемы, что их жизнь может быть гармоничной и счастливой. Знание о том, что недоношенность – не приговор, что огромное количество недоношенных детей выросли не только здоровыми и полноценными, но и выдающимися людьми, очень важно.

Как отмечают медики, в нашей стране четко и слаженно работает система разноуровнего оказания перинатальной помощи матерям и детям, благодаря чему своевременное применение наиболее прогрессивных способов выхаживания, лечения и реабилитации недоношенных детей позволяет уже к 1,5-2 годам догнать сверстников в развитии.

Антонина ТАРАСОВА

 
 
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Ежегодно на планете около 15 миллионов детей рождаются недоношенными, в среднем это каждый 10-й новорожденный ребенок. «Спешащие родиться» – именно...
 
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