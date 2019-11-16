В Буда-Кошелевском районе работают международные наблюдатели от миссии СНГ

Источник материала: Газета Авангард

В Буда-Кошелевском избирательном округе работают международные наблюдатели от миссии СНГ для осуществления долгосрочного и краткосрочного мониторинга проведения выборов в Палату представителей Национального собрания седьмого созыва.

Делегация посетила участок для голосования №6 в г.п. Уваровичи и познакомилась с ходом голосования. С международными наблюдателями встретились председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева и заместитель председателя райисполкома Геннадий Вамбриков.











Марина ЛУСЕВИЧ

Фото Ирины ШУТОВОЙ