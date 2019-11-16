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В Буда-Кошелевском районе работают международные наблюдатели от миссии СНГ

17.11.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В Буда-Кошелевском избирательном округе работают международные наблюдатели от миссии СНГ для осуществления долгосрочного и краткосрочного мониторинга проведения выборов в Палату представителей Национального собрания седьмого созыва.

Делегация посетила участок для голосования №6 в г.п. Уваровичи и познакомилась с ходом голосования. С международными наблюдателями встретились председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева и заместитель председателя райисполкома Геннадий Вамбриков.

В Буда-Кошелевском районе работают международные наблюдатели от миссии СНГ
В Буда-Кошелевском районе работают международные наблюдатели от миссии СНГ
В Буда-Кошелевском районе работают международные наблюдатели от миссии СНГ
В Буда-Кошелевском районе работают международные наблюдатели от миссии СНГ

Марина ЛУСЕВИЧ

Фото Ирины ШУТОВОЙ

 
 
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В Буда-Кошелевском избирательном округе работают международные наблюдатели от миссии СНГ для осуществления долгосрочного и краткосрочного...
 
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