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Фоторепортаж: Жители Будакошелевщины голосуют на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания (обновляется)

17.11.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Фоторепортаж: Жители Будакошелевщины активно голосуют на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва.

На избирательном участке №5 в центральном районном доме культуры.

Фоторепортаж: Жители Будакошелевщины голосуют на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания (обновляется)
Фоторепортаж: Жители Будакошелевщины голосуют на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания (обновляется)
Фоторепортаж: Жители Будакошелевщины голосуют на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания (обновляется)
Фоторепортаж: Жители Будакошелевщины голосуют на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания (обновляется)
Фоторепортаж: Жители Будакошелевщины голосуют на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания (обновляется)
Фоторепортаж: Жители Будакошелевщины голосуют на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания (обновляется)

На избирательном участке №3 в начальной школе г. Буда-Кошелево.

Фоторепортаж: Жители Будакошелевщины голосуют на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания (обновляется)
Фоторепортаж: Жители Будакошелевщины голосуют на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания (обновляется)
Фоторепортаж: Жители Будакошелевщины голосуют на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания (обновляется)
Фоторепортаж: Жители Будакошелевщины голосуют на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания (обновляется)
Фоторепортаж: Жители Будакошелевщины голосуют на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания (обновляется)
Фоторепортаж: Жители Будакошелевщины голосуют на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания (обновляется)
Фоторепортаж: Жители Будакошелевщины голосуют на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания (обновляется)
Фоторепортаж: Жители Будакошелевщины голосуют на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания (обновляется)

Мария Ананьева голосует впервые. С этим знаковым событием юную избирательницу поздравили председатель участковой избирательной комиссии Татьяна Чечко и первый секретарь РК ОО «Белорусский республиканский союз молодежи» Алевтина Иванова.

Фоторепортаж: Жители Будакошелевщины голосуют на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания (обновляется)
Фоторепортаж: Жители Будакошелевщины голосуют на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания (обновляется)

Фото Марины ЛУСЕВИЧ и Ирины ШУТОВОЙ

 
 
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