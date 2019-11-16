Фоторепортаж: Жители Будакошелевщины голосуют на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания (обновляется)

Фоторепортаж: Жители Будакошелевщины активно голосуют на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва.
На избирательном участке №5 в центральном районном доме культуры.
На избирательном участке №3 в начальной школе г. Буда-Кошелево.
Мария Ананьева голосует впервые. С этим знаковым событием юную избирательницу поздравили председатель участковой избирательной комиссии Татьяна Чечко и первый секретарь РК ОО «Белорусский республиканский союз молодежи» Алевтина Иванова.
Фото Марины ЛУСЕВИЧ и Ирины ШУТОВОЙ