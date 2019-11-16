В Смолевичах активно идет голосование

Чтобы отдать свой голос на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва смолевичане активно приходят и на Коммунистический участок для голосования №53, расположенный на базе ОАО «ПМК – 72».





С самого утра здесь развернулась праздничная торговля, проходит акция «Здоровое сердце», работает книжная выставка, а ярким аккордом стала праздничная программа.





Юбилейной эта избирательная кампания оказалась для супругов Валерия Ивановича и Галины Ивановны Куриленок. Супруги вместе уже сорок лет и эти выборы для них – сороковые.





– После свадьбы мы приехали в Смолевичи и с тем пор всегда принимаем участие в выборах, всегда голосуем на этом участке, – рассказывает Валерий Иванович.





Смолевичанка Нина Петровна Кошель делится, что выборы любит с детства.





– Помню, как родители всегда брали с собой на выборы, это всегда был праздник, – делится Нина Петровна. – Вот и в этом году на участке торжественно.



