Смолевиччина выбирает!

Активно проходят выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва и на Первомайском участке для голосования №52, расположенном в здании ГЛХУ «Смолевичской лесхоз».

















Пришедших проголосовать здесь встречают артисты Смолевиччины с концертной программой «Мы – беларусы», также работает книжная выставка и проводятся спортивные конкурсы.





Как отмечают члены избирательной комиссии, граждане активно идут на выборы, наблюдатели подчеркивают, что все проходит согласно законодательству.



