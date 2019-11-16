На участке в Смолевичском районе избирателя поздравили с юбилеем

На Гагаринском участке для голосования №60 в агрогородке Озерицкая Слобода основной день выборов кандидатов в депутаты Палаты представителей начался, как и везде в республике, в 8:00. Первым избирателем здесь стала именинница Ольга Зеленкевич. Ей вручили цветы и подарок.

— Очень приятно сегодня прийти проголосовать: день выборов совпал с моим 60-летним юбилеем и Днем работников сельского хозяйства. Я больше 20 лет отработала в местном хозяйстве агрономом. Пришла пораньше, чтобы успеть дома накрыть стол. Голосовала за будущее: чтобы и у нас, и у детей наших все было хорошо.





Гагаринский участок для голосования относится к Логойскому избирательному округу. Здесь 5 кандидатов.

Председатель комиссии Елена Городецкая отметила:

— На нашем участке 691 избиратель. Из них проголосовали досрочно 292 человека — это 34 процента. 17 ноября планируем обеспечить основную явку. Для жителей отдаленных деревень будет выделен транспорт, а для людей преклонного возраста из деревень Липники и Малое Залужье — организовано голосование на дому.





На избирательном участке будет представлена развлекательная программа: запланировано выступление воспитанников местной школы искусств.

Станислав Лобатый

Фото: Павел Орловский