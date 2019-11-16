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За первый час в Беларуси проголосовало 1,37% избирателей. Это 94 тысячи человек. Кто все эти люди?

17.11.2019 11:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня в Беларуси — основной день голосования на выборах в Палату представителей. Избирательные участки в стране открылись в 8 утра. За первый час свои голоса отдали 1,37% избирателей, следует из заявления председателя ЦИК Лидии Ермошиной во время пресс-конференции.

«На 9 утра проголосовало 37,14% избирателей. При этом наиболее высокий процент нам дает Могилевская область — 41,36%, Гомельская — 40,83% Витебская — 38,63%, Минская — 39,6%, Брестская 35,14%, Гродненская — 37,43%», — сказала она.

Правом досрочного голосования за предыдущие пять дней, по данным ЦИК, воспользовалось 35,77% избирателей. Соответственно, за первый час проголосовало 1,37%, передает reform.by

«Менее чем на 2% за один час выросла цифра проголосовавших. Это естественной воскресный осенний день — совершенно естественная картина», — сказала Лидия Ермошина.

Сегодня также открылись закрытые избирательные участки. Всего таких в Беларуси — 256. Они расположены в больницах, военных частях, исправительных колониях и других учреждениях.

«В этих 256 участках подсчет голосов начнется после того, как проголосуют все избиратели, то есть до 20 часов», — добавила председатель ЦИК.

Всего было зарегистрировано 562 депутата. До дня голосования дошло 513 человек. У 15 кандидатов отозвали регистрацию, 34 сняли свою кандидатуру. Чаще всего снимали кандидатуру «по состоянию здоровья». В одной случае избирком признал, что кандидатура была снята без уважительных причин.

«Кандидат в депутаты заявил, что он снимает свою кандидатуру с выборов, так как он не согласен с составом избирательных комиссий», — заявила Ермошина.

Она отметила, что если выборы в этом округе не состоятся, то кандидат не сможет повторно выставлять свою кандидатуру.


335 их оставшихся кандидатов — члены политических партий. Больше всего кандидатов по-прежнему у ЛДПБ (88 человек). 52 кандидата осталось у Компартии Беларуси. ОГП представлена 42 кандидатами. У Партии БНФ — 24 кандидата.

134 кандидата — женщины. В возрасте до 30 лет — 48 человек. Действующие депутаты среди кандидатов составляют 32 человека, а действующих депутатов местных советов на выборах — 61 человек, депутаты местных советов — 61 человек.

В этих 256 участках подсчет голосов начнется после того, как проголосуют все избиратели, то есть до 20 часов.
 
 
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Сегодня в Беларуси — основной день голосования на выборах в Палату представителей. Избирательные участки в стране открылись в 8 утра. За первый час свои голоса...
 
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Лидия Ермошина: «На 9 часов утра проголосовало 37,14 % избирателей»
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