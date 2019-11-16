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Правительство продлило срок оздоровления ОАО "Сукно"

17.11.2019 11:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правительство продлило срок санации открытого акционерного общества "Сукно" до 7 августа 2020 года, соответствующий документ опубликован в воскресенье на Национальном правовом интернет-портале.

Власти пытаются оздоровить "Сукно" уже не первый год. Для этого проводится санация, также рассматривался и вариант дополнительных финансовых вложений в предприятие - впрочем, в конце минувшего года такой вариант президент ставил под сомнение.

Совет министров своим постановлением №761 от 13 ноября согласовал ходатайство "Беллегпрома" о продлении срока санации ОАО "Сукно" до 7 августа 2020.

Ранее перенос санации поручал провести и экономический суд Минска.

В конце лета в рамках процедуры санации "Сукно" распродавало недвижимое имущество.

Производство продукции "Сукна" планируют перевести на площадку ОАО "Камволь", при этом сам бренд планируют сохранить.
 
Теги: Минск
 
 
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Правительство продлило срок санации открытого акционерного общества "Сукно" до 7 августа 2020 года, соответствующий документ опубликован в воскресенье на...
 
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