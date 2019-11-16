Власти пытаются оздоровить "Сукно" уже не первый год. Для этого проводится санация, также рассматривался и вариант дополнительных финансовых вложений в предприятие - впрочем, в конце минувшего года такой вариант президент ставил под сомнение.





Совет министров своим постановлением №761 от 13 ноября согласовал ходатайство "Беллегпрома" о продлении срока санации ОАО "Сукно" до 7 августа 2020.





Ранее перенос санации поручал провести и экономический суд Минска





В конце лета в рамках процедуры санации "Сукно" распродавало недвижимое имущество.





Производство продукции "Сукна" планируют перевести на площадку ОАО "Камволь", при этом сам бренд планируют сохранить.



