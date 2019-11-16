«Уволюсь и буду путешествовать». Как живет могилевчанин, который выиграл 1,9 миллиона долларов

FINANCE.TUT.BY , как изменилась его жизнь за 5 месяцев после выигрыша и на что он тратит деньги. Счастливчик рассказал, как изменилась его жизнь за 5 месяцев после выигрыша и на что он тратит деньги.





До выигрыша Александр играл в различные лотереи больше 5 лет, но сумм больше стоимости одного билета никогда не выигрывал. На 6 июня — день своего рождения, мужчина сделал 5 чек-прогнозов в лотерее "Спортлото 6 из 49". Удача улыбнулась ему — 6 номеров из 49 совпали и он выиграл 3 миллиона 973 тысяч 635 рублей. На тот момент это было около 1,9 миллиона долларов.





Александр рассказывает, что за время, которое играл в лотереи, разработал целую систему угадывания чисел.





— Обычно ставлю на любимые числа, нелюбимые числа и числа, которые имеют отношение к моей жизни, — рассказывает могилевчанин. — В тот раз, когда выиграл, решил сделать две дополнительные автоматические ставки — это когда числа определяет сам компьютер. То есть выиграть помог компьютер.





Первое, что сделал мужчина после выигрыша, — купил велосипед. А потом квартиру в Могилеве









— Там сейчас идет ремонт, скоро перееду, — рассказывает он. — В другой город решил не переезжать. Хотел остаться жить там, где привык, где мои друзья, где все родное.





Мужчина трудится рабочим на одном из могилевских предприятий. Сразу после выигрыша он говорил, что увольняться не собирается, возможно, в перспективе сменит работу. Теперь планы у него поменялись.





— На отдых я не ездил за выигранные деньги, не было времени, работал. Но сейчас я в отпуске и могу сказать, что в отпуске мне очень нравится. Думаю, скоро моя карьера завершится, — говорит Александр. — Уволиться сразу после выигрыша я не мог. Потому что оборудование, которое находится у нас на предприятии, сложное. Не такое, чтоб пришел человек с улицы, нажал на кнопку и оно начало работать. Для того, чтобы на нем работать, сотрудника нужно обучить. Поэтому мы с руководством договорились, что я буду работать до тех пор, пока мне не подыщут замену. Думаю, скоро это время наступит.





По словам Александра, часть денег он планирует потратить на свои интересы, занятия для души.





— К примеру, на путешествия. Наметил себе поездки на следующий год. Хочу съездить на Чемпионат мира по хоккею. Для меня это знаменательное событие. Возможно, на какие-то соревнования по велоспорту, — делится планами могилевчанин.





Еще часть выигрыша он собирается во что-нибудь вложит тобы деньги на него работали.





— Во что, пока не определился. Еще часть суммы будет предназначена для того, чтобы была возможность кому-то срочно помочь. Эта часть денег будет храниться там, где к ним можно будет быстро получить доступ.





Еще некоторую сумму мужчина потратил на благотворительность. Говорит, что помогает людям анонимно, потому что считает, что хорошие дела нужно делать без лишнего шума и пафоса.





— Очень многие мне говорили, что у меня будут просить деньги на благотворительность. Но таких просьб ни от кого не было, — рассказывает Александр. — Помогаю я не какими-то большими суммами, но небольшую помощь кому-то оказываю постоянно. Сейчас в планах помочь одному человеку, с которым я в хороших отношениях. Он попал в тяжелую жизненную ситуацию.





Александр говорит, что большие деньги его не испортили. Просто он стал по-другому относиться к жизни, спокойнее. Несмотря на то, что он уже сорвал джекпот, мужчина продолжает играть в лотереи.





— Хочу выиграть еще раз, — с улыбкой говорит Александр. — Кроме того, мне нравятся ощущения, когда начинаешь проверять, совпали твои ставки с выигрышными номерами или нет. Это сердцебиение, предвкушение. Но сейчас уже не так переживаешь по поводу того, что не выиграл. Но адреналин от этого получаешь. Я продолжаю верить в свою удачу.



