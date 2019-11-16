Румас и Медведев рассмотрят интеграционные дорожные карты 19 ноября

БелТА . «Мы отрабатываем новую программу реализации союзного договора. Сам договор остается без изменений, те цели и задачи, которые мы ставили раньше, — они остаются неизменными», — сказал он, передает





Ранее сообщалось, что среди проблемных дорожных карт присутствуют документы по сельскому хозяйству и энергетики.





Предполагается, что дорожные карты должны быть согласованы до декабря и предложены президентам двух стран. Пока в качестве даты подписания документов называется 8 декабря — день 20-летия Союзного договора.