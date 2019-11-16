ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Румас и Медведев рассмотрят интеграционные дорожные карты 19 ноября

17.11.2019 11:03 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Премьер-министры Беларуси и России Сергей Румас и Дмитрий Медведев рассмотрят дорожные карты по интеграции в рамках заседания Союзного Совмина 19 ноября. Об этом сегодня на избирательном участке заявил посол Беларуси в России Владимир Семашко.

«Мы отрабатываем новую программу реализации союзного договора. Сам договор остается без изменений, те цели и задачи, которые мы ставили раньше, — они остаются неизменными», — сказал он, передает БелТА.

Ранее сообщалось, что среди проблемных дорожных карт присутствуют документы по сельскому хозяйству и энергетики.

Предполагается, что дорожные карты должны быть согласованы до декабря и предложены президентам двух стран. Пока в качестве даты подписания документов называется 8 декабря — день 20-летия Союзного договора.
 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Премьер-министры Беларуси и России Сергей Румас и Дмитрий Медведев рассмотрят дорожные карты по интеграции в рамках заседания Союзного Совмина 19 ноября. Об этом...
 
Новости дня
Новости разные
 
ЦИК: на парламентских выборах в Беларуси аккредитованы 1029 международных наблюдателей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика