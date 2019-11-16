Кто стал рекордсменом досрочного голосования

сообщает компания Правозащитники за свободные выборы со ссылкой на Центризбирком. Всего по Беларуси участие в досрочном голосовании за 5 дней приняли 35,77% избирателей,компания Правозащитники за свободные выборы со ссылкой на Центризбирком.













Наблюдатели фиксируют и локальные рекорды. На избирательном участке №21, в Большом Тростенце Минского района, явка составила 42%, в Речице на участке для голосования №6 досрочно проголосовало 45%.