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Кто стал рекордсменом досрочного голосования
Источник материала: Партизан
На участке №19 по Барановичскому-Восточному округу № 6 проголосовало 59% избирателей. Это абсолютный рекордсмен досрочного голосования.
Всего по Беларуси участие в досрочном голосовании за 5 дней приняли 35,77% избирателей,
Наблюдатели фиксируют и локальные рекорды. На избирательном участке №21, в Большом Тростенце Минского района, явка составила 42%, в Речице на участке для голосования №6 досрочно проголосовало 45%.
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На участке №19 по Барановичскому-Восточному округу № 6 проголосовало 59% избирателей. Это абсолютный рекордсмен досрочного голосования.
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