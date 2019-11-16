Кушайте варенье, дорогие избиратели: как из выборов в Слуцке пытаются сделать праздник

"Солидарность" . Кроме концертов, ярмарок и выездной торговли, народ на участки заманивают сертификатами на бесплатную подписку на районную газету и на бесплатное посещение парикмахерской, розыгрышем билетов на концерты, спектакли и футбольные матчи, пишет





Сходил на выборы? Получи билетик на выступление «Песняров» или спектакль «Пінская шляхта»! Или сыграй в шахматы, дартс или мини-гольф. И для детей придумали развлечение — мастер-класс по соревновательной робототехнике с конструктором Lego.





На участке для голосования, который располагается в слуцком лесхозе, первому и сотому проголосовавшему обещают подарить тую в кадке. Видимо, в местных избиркомах считают: это не подкуп, а поощрение активных избирателей.









На одном из участков можно получить бесплатную консультацию юриста, на другом обещают аниматоров и аквагрим с фотозоной. А в слуцкой больнице пришедшим на участок предлагают измерить давление.





Вишенка на торте — по случаю выборов Слуцкий сахарорафинадный комбинат проведет дегустацию своей продукции. Кому не по карману молочный поросенок или фаршированная щука из буфета — угощайтесь сахаром, соками и вареньем, дорогие избиратели!