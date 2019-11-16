Трамп решил проверить свое здоровье перед выборами заранее

“Предчувствуя очень плотный 2020 год, президент воспользовался свободным уик-эндом в Вашингтоне, чтобы начать частично проходить плановое ежегодное медицинское обследование физического здоровья в госпитале имени Уолтера Рида”, — отметила она.





В прошлый раз медики осматривали американского лидера в феврале этого года и признали его состояние хорошим.





Ранее Трамп заявил, что совершенно уверен в переизбрании на второй президентский срок.