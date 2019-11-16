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Трамп решил проверить свое здоровье перед выборами заранее

17.11.2019 10:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент США Дональд Трамп начал проходить медицинское обследование, чтобы не тратить на это время в 2020 году, когда будут проходить выборы, об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

“Предчувствуя очень плотный 2020 год, президент воспользовался свободным уик-эндом в Вашингтоне, чтобы начать частично проходить плановое ежегодное медицинское обследование физического здоровья в госпитале имени Уолтера Рида”, — отметила она.

В прошлый раз медики осматривали американского лидера в феврале этого года и признали его состояние хорошим.

Ранее Трамп заявил, что совершенно уверен в переизбрании на второй президентский срок.
 
 
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Президент США Дональд Трамп начал проходить медицинское обследование, чтобы не тратить на это время в 2020 году, когда будут проходить выборы, об этом сообщила...
 
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