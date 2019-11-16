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Диетологи назвали йогурт худшим вариантом завтрака и похвалили глазунью с беконом
Источник материала: Партизан
Йогурт на завтрак приносит только вред, потому что быстро проходит через желудок, не насыщает и содержит недостаточное количество калорий. А вот завтрак по-английски – бекон, глазунья и фасоль, вопреки ожиданиям, полезный вариант, так как хорошо насыщает и запускают обмен веществ.
Главный врач клиники "Питание и здоровье" Дарья Русакова, рекомендует следующий вариант завтрака: «Это могут быть блюда из творога, яйца, также допускается небольшое количество рыбы, мяса или птицы. А для того, чтобы получить ещё углеводы, энергию, можно дополнить это салатом».
Кроме того, диетолог посоветовала включать в завтрак крупы, особенно тем, кто ведет активный образ жизни. Если это единственное блюдо завтрака, то лучше сварить кашу на цельном молоке.
Для людей занятых физическим трудом или занимающихся спортом, самый полезный вариант завтрака – яичница с беконом. Это классическое блюдо можно разнообразить фасолью, как любят делать англичане, либо салатом. Однако такой завтрак противопоказан людям, которые страдают болезнями сердечно-сосудистой системы или ожирением.
Почему не йогурт?
Сам по себе йогурт полезнее, но не в качестве завтрака, считают диетологи. Дело в том, что он очень быстро оставляет желудок пустым, провоцируя голод, заставляя желудочные ферменты вырабатываться, но, не давая им «материала» для переработки. В результате, регулярные завтраки йогуртом могут привести и гастриту.
Врач-гастроэнтеролог Лейла Болатчиева: «Йогурт может быть отличным перекусом между приемами пищи, но не на завтрак».
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Йогурт на завтрак приносит только вред, потому что быстро проходит через желудок, не насыщает и содержит недостаточное количество калорий. А вот завтрак...
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