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Избирательный лайфхак из Бобруйска: как вкинуть пачку бюллетеней, не распечатав урну

17.11.2019 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Модернизированный ящик для голосования обнаружился в Бобруйске.
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Вот такое «чудо» запечатлели на 22-м избирательном участке. Фото передала журналистам Бобруйского курьера Галина Смирнова, доверенное лицо кандидата в депутаты Александра Комара.

С виду это обычная урна. Причем, будучи предназначенной для досрочного голосования, она опечатана по всем правилам. Однако есть один маленький нюанс — щель, через которую можно вбросить целую пачку бюлетеней. И, судя по фото, эта щель появилась там не в силу конструктивных особенностей.


Надо ли говорить, что сама урна периодически остается один на один с секретарем комиссии?  Во время одного из обеденных перерывов, когда секретарь Юлия Фурман закрылась с ящиком для голосования, наблюдатели вызвали милицию.

Кстати, сотрудники зафиксировали факт нарушения и подтвердили, что наблюдатели не скандалили и вели себя в рамках законодательства.
 
 
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Модернизированный ящик для голосования обнаружился в Бобруйске.
 
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