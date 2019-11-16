Чтобы муж бросил пить и гулять, сегодня его надо держать дома: народные приметы в Еремин день

Погода





17 ноября богато на погодные приметы. Можно будет узнать, скоро ли настоящее зимнее похолодание (и наступит ли оно вообще в этом году), каким будет урожай и многое другое:





Туман – к оттепели;

иней на деревьях и траве – к холодам;

если где-то увидите комара – зима будет теплой;.

в реке все еще плавают утки – зима будет мягкой;

выпадет много снега – будет хороший урожай озимых;

легкий снежок – весной будет много подснежников;

если погода "тихая" — к урожаю ранних хлебов;

если ветрено - урожай хлеба будет слабым;

если в небе волнистые облака, похожие на морскую волну - скоро погода испортится;

зеленая заря вечером – к ясной погоде;

если кудахчут куры, ощипывают и перебирают перья - будет снегопад;

если возле солнца белые круги - грядет снежная буря.













17 ноября в народном календаре





Вообще, в народном календаре 17 ноября получило название Еремин день в знак памяти о святых священномучениках Никандра, епископа Мирского и Ермея пресвитера – учеников и последователей апостола Павла. Пытками их заставляли отречься от веры из-за того, что смогли обратить ко Христу многих язычников. Несмотря на нечеловеческие страдания от веры святые не отреклись.





Наши предки считали, что лучше всего "на Ерему" никуда не выходить, потому что нечистая сила спустилась на землю и разгуливает по улицам, пытаясь проникнуть через открытые окна и двери в дома, чтобы стащить угля или огня.









Поверья





Обязательно запомните, что вам снилось в ночь с 16 на 17 ноября, считается, что такие сны вещие.





Кроме того в этот день ничего нельзя выносить из дома и давать взаймы, иначе вас ждет несчастье. Также нельзя играть свадьбы, судиться, начинать новые дела, знакомиться с людьми. Все это окажется, как минимум, бесполезным, как максимум, принесет печали.





Считалось, чтобы муж бросил пить или гулять, в Еремин день его следует удержать дома, наши предки верили, что так он переосмыслит своё поведение и станет на "путь истинный".