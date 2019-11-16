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Ермошина не позволит ей помешать

17.11.2019 09:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Реакция на попытки мешать работе избирательных комиссий будет жесткой. Об этом сегодня в эфире "Беларусь 1" заявила председатель ЦИК Лидия Ермошина, сообщает БЕЛТА.

Лидия Ермошина рассказала, как организаторы выборов будут реагировать на попытки мешать работе избирательных комиссий. "Жестко. Мы в любом случае не позволим, чтобы обижали наши участковые комиссии и наших избирателей", - подчеркнула глава ЦИК.

Она добавила, что организаторы не позволят, чтобы "над избирательными комиссиями издевались".

Надо ли говорить, что именно независимые наблюдатели, которые фиксируют нарушения, "мешают" работе комиссий.  Фальсификации, как известно, любят тишину.
 
 
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Реакция на попытки мешать работе избирательных комиссий будет жесткой. Об этом сегодня в эфире "Беларусь 1" заявила председатель ЦИК Лидия Ермошина,...
 
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