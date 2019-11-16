ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Юные вокалисты запели «Во весь голос»: как поддерживали команду Беларуси

17.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На телеканале «МИР 24» стартовал новый сезон музыкального конкурса юных вокалистов «Во весь голос». В этом году впервые участвуют вокалисты из Германии, Израиля и Узбекистана. Всего на сцену выйдут полсотни участников. Пока дети соревнуются за главный приз проекта, дома за них болеют родные и друзья. Как поддерживали команду Беларуси, узнала корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

На часах за полночь, но семье Гончарик не до сна. Даже семилетняя Саша ждет, пока старшая сестра в составе белорусской команды запоет во весь голос. «Всегда думали, что она лучшая. Как оказалось, не только для нас, она лучше всех», – сказала бабушка участницы шоу Анна Гончарик. «Да, я горжусь. Я и не ожидал, что Света так развернет вопрос музыкального образования и воспитания моей внучки», – добавил дедушка Александр Гончарик.

В свои 14 Лиза Гончарик – вокалист опытный. За спиной – десятки конкурсов, в том числе международных. В комнате целая коллекция наград. «Здесь хранятся основные награды, которые она получила в разных вокальных конкурсах. Этот кубок имеет самое большое значение, потому что он первый. Ему лет шесть, если не больше», – рассказала мама Светлана Гончарик. Еще Лиза очень любит рисовать. Даже в Москву взяла с собой кисти и краски, а также картину в подарок для группы «Город 312». Она исполнит их песню.

В 600 километрах от сцены команде Беларуси подпевали родственники и Паши Яременко. Дома в Могилеве волнуются родители и педагог по вокалу. «Сильные стороны – его неповторимый тембр, которым его одарила матушка-природа», – отметила преподаватель по вокалу Татьяна Галиновская.

Паша мечтал о конкурсе на главной детской сцены Евразии. Поэтому и готовился с усердием. Репетировал каждый день, с перерывом на учебу в школе. «Домашние концерты у нас ежедневно. Спасибо соседям, что понимают и выдерживают», – сказала мама участника Виктория Яременко.

Первый концерт – особое волнение. Это выступление – презентация команды. Белорусские вокалисты исполнили песню «Ангел» своего наставника Петра Елфимова. Новый этап уже в следующую пятницу. Тогда вокалистов оценит жюри. Самое интересное – впереди. Новые выпуски музыкального шоу «Во весь голос» смотрите на телеканале «МИР 24» каждую пятницу в полночь, сразу после выпуска новостей.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
Теги: Новости, Могилев
 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На телеканале «МИР 24» стартовал новый сезон музыкального шоу «Во весь голос».
 
Новости дня
Новости разные
 
На Гагаринском участке для голосования №40 досрочно проголосовали более половины избирателей.
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика