Юные вокалисты запели «Во весь голос»: как поддерживали команду Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На телеканале «МИР 24» стартовал новый сезон музыкального конкурса юных вокалистов «Во весь голос». В этом году впервые участвуют вокалисты из Германии, Израиля и Узбекистана. Всего на сцену выйдут полсотни участников. Пока дети соревнуются за главный приз проекта, дома за них болеют родные и друзья. Как поддерживали команду Беларуси, узнала корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

На часах за полночь, но семье Гончарик не до сна. Даже семилетняя Саша ждет, пока старшая сестра в составе белорусской команды запоет во весь голос. «Всегда думали, что она лучшая. Как оказалось, не только для нас, она лучше всех», – сказала бабушка участницы шоу Анна Гончарик. «Да, я горжусь. Я и не ожидал, что Света так развернет вопрос музыкального образования и воспитания моей внучки», – добавил дедушка Александр Гончарик.

В свои 14 Лиза Гончарик – вокалист опытный. За спиной – десятки конкурсов, в том числе международных. В комнате целая коллекция наград. «Здесь хранятся основные награды, которые она получила в разных вокальных конкурсах. Этот кубок имеет самое большое значение, потому что он первый. Ему лет шесть, если не больше», – рассказала мама Светлана Гончарик. Еще Лиза очень любит рисовать. Даже в Москву взяла с собой кисти и краски, а также картину в подарок для группы «Город 312». Она исполнит их песню.

В 600 километрах от сцены команде Беларуси подпевали родственники и Паши Яременко. Дома в Могилеве волнуются родители и педагог по вокалу. «Сильные стороны – его неповторимый тембр, которым его одарила матушка-природа», – отметила преподаватель по вокалу Татьяна Галиновская.

Паша мечтал о конкурсе на главной детской сцены Евразии. Поэтому и готовился с усердием. Репетировал каждый день, с перерывом на учебу в школе. «Домашние концерты у нас ежедневно. Спасибо соседям, что понимают и выдерживают», – сказала мама участника Виктория Яременко.