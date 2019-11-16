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Лукашенко отдал свой голос на парламентских выборах

17.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко проголосовал на выборах в Палату представителей Национального собрания. Глава государства традиционно отдал свой голос на избирательном участке в Белорусском университете физической культуры, сообщает БЕЛТА.

Лукашенко назвал членов избирательной комиссии «бойцами видимого фронта». В Беларуси в воскресенье проходят выборы в нижнюю палату парламента. Голосование продлится до 20:00. Гражданам предстоит избрать 110 депутатов. На места в парламенте претендуют больше полутысячи кандидатов. За выборами следят тысячи наблюдателей. Избранным будет считаться тот, кто получит большинство голосов. До этого в республике прошло досрочное голосование. Явка на нем составила порядка 36%. 



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Президент Беларуси традиционно выбрал избирательный участок в Белорусском университете физической культуры
 
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