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Лукашенко отдал свой голос на парламентских выборах
17.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко проголосовал на выборах в Палату представителей Национального собрания. Глава государства традиционно отдал свой голос на избирательном участке в Белорусском университете физической культуры, сообщает
Лукашенко назвал членов избирательной комиссии «бойцами видимого фронта».
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Президент Беларуси традиционно выбрал избирательный участок в Белорусском университете физической культуры
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