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Минчанин не получил зарплату и избил молотком начальника

17.11.2019 11:31 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Минчанин не получил зарплату и избил молотком начальника
Фото из открытых источников

Правоохранители выяснили: минчанина избили двое работников организации, в которой потерпевший работал директором.

Вечером, когда пострадавший вышел из офиса и направился в сторону автомобильной стоянки, мужчины проследовали за ним. Один из них подсел в машину, где стал выяснять отношения.

Не достигнув желаемого результата в диалоге, 38-летний фигурант извлек молоток и нанес им удары по коленной чашечке мужчины, а после забрал у того 350 рублей и вместе с товарищем скрылся в неизвестном направлении, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Обоих нарушителей задержали. Свой поступок они объяснили невыплатой зарплаты.  

Минчанин не получил зарплату и избил молотком начальника
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В милицию позвонили медики. По их словам, за помощью обратился 38-летний житель столицы, у которого были повреждены нижние конечности.
 
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