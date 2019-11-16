Минчанин не получил зарплату и избил молотком начальника

Источник материала: Аргументы и факты

Правоохранители выяснили: минчанина избили двое работников организации, в которой потерпевший работал директором.

Вечером, когда пострадавший вышел из офиса и направился в сторону автомобильной стоянки, мужчины проследовали за ним. Один из них подсел в машину, где стал выяснять отношения.

Не достигнув желаемого результата в диалоге, 38-летний фигурант извлек молоток и нанес им удары по коленной чашечке мужчины, а после забрал у того 350 рублей и вместе с товарищем скрылся в неизвестном направлении, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.