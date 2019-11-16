Беларусь занимает 2-е место среди стран СНГ по численности студентов

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Беларусь попала в топ-5 стран СНГ с наибольшей численностью студентов в вузах. Такая информация приводится в статистическом обзоре к Международному дню студентов (17 ноября), опубликованном на сайте Белстат.

Каждый седьмой молодой человек в Беларуси — студент. В 2018/2019 учебном году в республике на 10 тыс. населения приходилось 298 студентов. Это один из самых высоких показателей в СНГ. В топ-5 стран с наибольшей численностью студентов в вузах Беларусь занимает вторую строчку. На первой Украина с показателем 314 на 10 тыс. населения, на третьей Казахстан — 295, затем идут Россия — 284 и Армения — 271.

В прошлом учебном году 268,1 тыс. ребят обучались по более чем 400 специальностям и направлениям в 51 учреждении высшего образования. Самые многочисленные: Белорусский государственный университет, Белорусский национальный технический университет, Белорусский государственный экономический университет, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. Замыкает пятерку Гродненский государственный университет им. Я.Купалы.

В студенческой среде преобладают девушки (113 к 100). Стипендию на дневной форме обучения получали 82,9 тыс. студентов, в общежитиях вузов проживали 78,9 тыс., или 83,6% от числа нуждающихся в них.

В минувшем учебном году в белорусских вузах обучались 15,5 тыс. иностранцев (5,8% от общего числа студентов), почти 68% из них — представители стран СНГ.

Ежегодно все больше ребят решаются продолжать обучение на второй ступени высшего образования — в магистратуре. За последние 10 лет число магистрантов выросло в 3,4 раза и в 2018/2019 учебном году достигло 14,7 тыс. человек.