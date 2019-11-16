Выборы-2019: в сельской местности голосование идет активно (обновляется)

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

17 ноября, по всей стране проходят выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва.

С момента открытия участков для голосования на Ганцевщине избиратели активно посещают их, чтобы отдать свой голос за того или иного депутата.

В оформлении избирательного участка № 70, который расположен в Ганцевичской СШ имени Героя Советского Союза А.П. Бринского, по всему было заметно, что свои руки к этому делу приложили мастера местного Дома народного творчества. Стены избирательного участка увешаны вышитыми ручниками, радуют глаз удивительные изделия из соломы.





В хорошем расположении духа и избиратели, и члены комиссии.









– Досрочно свой выбор сделали 40,7 % жителей деревни, – рассказала председатель избирательной комиссии Наталья Занько. – Это неплохой результат. Ближе к полудню отдать свой голос за депутата приедут жители д. Борки. Также организовано голосование и на дому, как в д. Ганцевичи, так и в Борках.





На избирательном участке № 56 в Люсино впервые в жизни свой голос за одного из кандидатов в депутаты отдал Даниил Рылко. В конце ноября парень уходит на службу в армию, но в стороне от этого важного политического события в жизни страны не остался. Памятный сувенир молодому избирателю вручила председатель комиссии Татьяна Занько.





Спокойно, в толерантной обстановке проходят выборы на избирательном участке № 71 в д. Любашево.













Здесь звучат песни в исполнении участников студии «Провинция», а голосовать идут в большинстве своем семьями.









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