Лукашенко: Глупо будет менять Конституцию к президентским выборам

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Конституция Беларуси не будет изменена до президентских выборов 2020 года. Глава белорусского государства отметил, что такой шаг был бы глупым, сообщает в воскресенье БЕЛТА .

«Я заявлял о том, что нам надо идти к этому. Глупо было бы с моей стороны заявить, что мы к президентским выборам сменим Конституцию. Элементы новой Конституции с точки зрения Конституционного суда мне представлены», – сказал Лукашенко журналистам после голосования на выборах депутатов Палаты представителей в Минске.

Белорусский лидер подчеркнул, что спешка в вопросе внесения поправок в Конституцию страны неприемлема. Президент добавил, что не намерен устанавливать каких-либо сроков внесения изменений в основной закон.

«Никакие сроки я ставить не намерен и не собираюсь. Будет готов вариант – пойдем дальше ко второму, третьему, четвертому этапу. Именно так должна разворачиваться работа. Спешка здесь не приемлема, это серьезный вопрос: как будет жить и развиваться страна в будущем», – обратил внимание глава государства.

Белорусский лидер пояснил, что вторым этапом работы над Конституцией будет формирование широкой группы специалистов, которые напишут проект обновленного документа и представят его президенту. Если глава государства одобрит изменения – на третьем этапе он представит основной закон обществу для обсуждения.

Александр Лукашенко рассказал, что при внесении предложений по изменению Конституции судьи КС Беларуси лично подписывали свои идеи, что обеспечивает персональную ответственность за поправки в документе.

«Персональная ответственность за судьбу страны, за то, как они будут жить в этой стране, как дети их будут жить. Меня удивило и обрадовало, что люди не собираются ломать нынешнюю Конституцию. Ответственность должна быть за этот документ», – подчеркнул Лукашенко.