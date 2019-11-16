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Голосование завершилось на одном из закрытых участков Вороновского района

17.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Голосование завершилось на одном из закрытых участков Вороновского района

В Вороновском районе организовано два закрытых избирательных участка. Они расположены в административных зданиях медицинских учреждений  — психиатрической и центральной районной больниц.

На момент посещения избирательного участка № 50 в Вороновский ЦРБ не проголосовали считанные пациенты. Электорат здесь особенный — из людей, находящихся на лечении. Но никто не отказывался воспользоваться своим избирательным правом, тем более в такой удобной форме. Кто-то сам пришел голосовать, позднее члены комиссии и наблюдатель прошлись с урной по отделениям.

Голосование завершилось на одном из закрытых участков Вороновского района

 

 

Голосование завершилось на одном из закрытых участков Вороновского района
Голосование завершилось на одном из закрытых участков Вороновского района
Голосование завершилось на одном из закрытых участков Вороновского района
Голосование завершилось на одном из закрытых участков Вороновского района

— До открытия участка необходимо было в приемном отделении уточнить последние данные о поступивших, так как списки голосующих на нашем участке формируются на протяжении недели, — объяснила специфику работы председатель участковой комиссии Ирина Ясинская. — Не голосуют те, кто находится в тяжелом состоянии, имеет психические нарушения. В списках избирателей у нас 81 человек.

Пациентки хирургического отделения такому мобильному избирательному участку  очень обрадовались. Из-за недуга Нина Ивановна Зверко оказалась в больнице в понедельник, даже досрочно не успела проголосовать:

— Очень хорошо, что есть возможность поучаствовать в выборах. К нам сами пришли, — улыбается пациентка. — Предвыборные программы кандидатов я все прочла. Много хорошего у них в планах. А голос свой отдала за человека мне знакомого, к кому больше всего прониклась доверием.

Голосование завершилось на одном из закрытых участков Вороновского района
Голосование завершилось на одном из закрытых участков Вороновского района

— Меня вчера привезли сюда на скорой, — включается в беседу соседка по палате из Пелесы Марьяна Юрьевна Павлович. —  На свой избирательный участок уже не успела бы, всегда там голосовала. О кандидатах и их планах читала в  «Воранаўскай газеце». Все оттуда узнаю, много лет не расстаюсь с любимой районкой.  А теперь что, еще и на ее страницы попаду? — удивляется собеседница. 

Бюллетени и всю документацию с закрытого участка члены комиссии отвезут в Ивье, в окружную избирательную комиссию.

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото автора.    

 

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В Вороновском районе организовано два закрытых избирательных участка. Они расположены в административных зданиях медицинских учреждений  — психиатрической и...
 
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