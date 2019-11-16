Голосование завершилось на одном из закрытых участков Вороновского района

Источник материала: Вороновская газета





В Вороновском районе организовано два закрытых избирательных участка. Они расположены в административных зданиях медицинских учреждений — психиатрической и центральной районной больниц.

На момент посещения избирательного участка № 50 в Вороновский ЦРБ не проголосовали считанные пациенты. Электорат здесь особенный — из людей, находящихся на лечении. Но никто не отказывался воспользоваться своим избирательным правом, тем более в такой удобной форме. Кто-то сам пришел голосовать, позднее члены комиссии и наблюдатель прошлись с урной по отделениям.















— До открытия участка необходимо было в приемном отделении уточнить последние данные о поступивших, так как списки голосующих на нашем участке формируются на протяжении недели, — объяснила специфику работы председатель участковой комиссии Ирина Ясинская. — Не голосуют те, кто находится в тяжелом состоянии, имеет психические нарушения. В списках избирателей у нас 81 человек.

Пациентки хирургического отделения такому мобильному избирательному участку очень обрадовались. Из-за недуга Нина Ивановна Зверко оказалась в больнице в понедельник, даже досрочно не успела проголосовать:

— Очень хорошо, что есть возможность поучаствовать в выборах. К нам сами пришли, — улыбается пациентка. — Предвыборные программы кандидатов я все прочла. Много хорошего у них в планах. А голос свой отдала за человека мне знакомого, к кому больше всего прониклась доверием.







— Меня вчера привезли сюда на скорой, — включается в беседу соседка по палате из Пелесы Марьяна Юрьевна Павлович. — На свой избирательный участок уже не успела бы, всегда там голосовала. О кандидатах и их планах читала в «Воранаўскай газеце». Все оттуда узнаю, много лет не расстаюсь с любимой районкой. А теперь что, еще и на ее страницы попаду? — удивляется собеседница.

Бюллетени и всю документацию с закрытого участка члены комиссии отвезут в Ивье, в окружную избирательную комиссию.

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото автора.

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