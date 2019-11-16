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ЦИК: на парламентских выборах в Беларуси аккредитованы 1029 международных наблюдателей
17.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
ЦИК аккредитовала на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва 1029 международных наблюдателей. Такие данные размещены на сайте Центризбиркома, сообщает
Самые многочисленные миссии на выборы в Беларусь направили СНГ и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ — 475 и 346 человек соответственно. От Парламентской ассамблеи ОБСЕ заявлено 83 эксперта, от ПАСЕ — 28, от Шанхайской организации сотрудничества — 17.
Аккредитацию
Кроме того, избирательные комиссии, по последним данным ЦИК, аккредитовали 28 тыс. национальных наблюдателей: от политических партий (1,7 тыс.), общественных объединений (23,1 тыс.), трудовых коллективов (1,2 тыс.) и подавших заявления граждан (1,9 тыс.).
17 ноября в Беларуси — основной день голосования на выборах депутатов Палаты представителей. В избирательной гонке участвуют 513 кандидатов.
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ЦИК аккредитовала на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва 1029 международных наблюдателей. Такие данные размещены на...
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