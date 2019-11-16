Явка избирателей на парламентских выборах на 9.00 составила 37,14% — ЦИК

Источник материала: Вороновская газета

Явка избирателей на выборах депутатов Палаты представителей на 9.00 составила 37,14%. Об этом сегодня на брифинге в информационном центре ЦИК сообщила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина, передает корреспондент БЕЛТА.

Наиболее высокая явка в Могилевской области — 41,36%. В Гомельской и Витебской областях — 40,83% и 38,63% соответственно. В столичном регионе проголосовали 39,6% избирателей, включенных в списки. Явка в Гродненской области составила 37,43%, в Брестской — 35,14%, в Минске — 29,53%.





Во время досрочного голосования явка избирателей составила 35,77%, напомнила глава ЦИК. «Таким образом, менее чем на 2% рост. Это естественная картина для воскресного осеннего дня», — сказала Лидия Ермошина.

Избирательные участки открылись в 8.00 и будут работать до 20.00. В избирательной гонке участвуют 513 кандидатов в депутаты.-0-